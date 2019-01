Vida Urbana Mais de 160 suspeitos de ataques foram detidos no Ceará As ocorrências foram registradas em mais de 40 municípios cearenses, incluindo a região metropolitana de Fortaleza

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou, no final da manhã de hoje (8), que as forças de segurança do estado já efetuaram a prisão de 168 pessoas suspeitas de envolvimento em ataques criminosos dos últimos dias. As ocorrências foram registradas em mais de 40 municípios cearenses, incluindo a região metropolitana de Fortaleza. Do total de presos, ...