Cidades Mais de 100 promotoras e procuradoras repudiam cotas femininas no MP Abaixo-assinado será levado ao CNJ, órgão que fiscaliza o MP

Mais de 100 promotoras e procuradoras de Justiça, e também procuradoras da República, lançaram manifesto contra o sistema de cotas femininas no Ministério Público em todo o País. O abaixo-assinado conta já com 103 adesões e será levado ao Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que fiscaliza a instituição. "Nós, mulheres, manifestamos o nosso profundo constrangimento a...