Mais de 1 milhão de candidatos já consultaram o local de prova do Enem O cartão de confirmação do exame está disponível desde as 10h da manhã de hoje (22)

Mais de 1,1 milhão de participantes consultaram o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O cartão de confirmação do exame está disponível desde as 10h da manhã de hoje (22). Os mais de 5,5 milhões de candidatos podem acessar o cartão de confirmação do exa...