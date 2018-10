Cidades Mais de 1,9 mil casos de sarampo são confirmados no Brasil Segundo o Ministério da Saúde, por outro lado, 97,7% das crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos foram vacinadas contra a doença

Até o dia 1º de outubro, 1.935 casos de sarampo foram confirmados no Brasil – sendo 1.525 no Amazonas e 330 em Roraima. O Amazonas contabiliza ainda 7.873 caso em investigação e Roraima, 101. Casos isolados foram registrados em São Paulo (3), no Rio de Janeiro (18), Rio Grande do Sul (33), em Rondônia (3), Pernambuco (4), no Pará (14), Distrito Federal (1) e em Sergipe (...