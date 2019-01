Vida Urbana Mais de 1.400 vagas do Mais Médicos ainda não foram preenchidas Os dados são do Ministério da Saúde, que divulgou balanço nesta sexta-feira

Mais de 1.400 vagas do programa Mais Médicos ainda não foram preenchidas. Os dados são do Ministério da Saúde, que divulgou balanço nesta 6ª feira (11.jan.2019). O prazo para profissionais com registro dos CRMs (Conselhos Regionais de Medicina) no Brasil se apresentarem aos seus postos de trabalhos terminou na 5ª feira (10.jan). Os próximos a serem chamad...