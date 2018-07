Cidades Mais 2 suspeitos são investigados em caso Marielle, diz jornal Os homens estavam no carro de onde saíram os tiros que mataram a vereadora e o motorista Anderson Gomes

Mais dois suspeitos de estarem no carro de onde partiram os tiros que mataram a vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio nesta quinta-feira, 26, segundo o jornal O Globo. As ordens de prisão, no entanto, não foram expedidas por envolvimento com a morte de Marielle e Ande...