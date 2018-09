Cidades Mais 1,5 mil aprovados no concurso da Prefeitura de Goiânia para a Educação são chamados Candidatos têm até 30 dias para apresentar a documentação

No total, 1.531 aprovados no último concurso público da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) foram convocados. A chamada foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira (6). (veja quem são os convocados) Os cargos contemplados nesta chamada atendem ao magistério público com 43 novos profissionais nas áreas de Artes Visuais, Músi...