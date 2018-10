Cidades Maioria de adolescentes acompanhados na atenção básica se alimenta mal Dado alarmante foi divulgado nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Saúde, em razão do Dia Mundial da Alimentação

Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde apontam que, em 2017, 55% dos adolescentes acompanhados pela atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) consumiram produtos industrializados, como macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado. Além disso, 42% deles ingeriram hambúrguer e embutidos e 43%, biscoitos recheados, d...