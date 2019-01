Vida Urbana Maior território quilombola do Brasil, localizado em Goiás, começa a ser mapeado Levantamento irá fazer um cadastro socioeconômico das 1,5 mil famílias que moram no local; objetivo também é promover a ocupação de uma forma mais sustentável da região

A área de mais de 260 mil hectares entre Alto Paraíso, Cavalcante, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, que abriga o maior território quilombola do Brasil, habitado pelos calunga, começou a ser mapeada este ano pela Associação Quilombo Kalunga (AQK), dentro do projeto “Uso do Geoprocessamento na Gestão do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga -...