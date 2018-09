Cidades Maior sino do mundo está pronto para vir a Trindade Objeto de 4m de altura e 4,5m de diâmetro será instalado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

O maior sino do mundo, que será instalado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, foi apresentado na última quinta-feira na cidade de Cracóvia, na Polônia, onde foi produzido. Batizado de Vox Patris, que em latim significa “a voz do pai”, o objeto tem 4 metros de altura, 4,5 metros de diâmetro e pesa 55 toneladas....