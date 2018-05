Cidades Vilmar de Bastos Pantaleão

44 anos

Vítima Nome: Vilmar de Bastos Pantaleão Idade: 44 anos Profissão: jardineiro Estado civil: separado Filhos: Dois O acidente Dia do acidente: 19 de abril de 2018 Horário: 18h50 Tipo de ocorrência: Choque pedestre x carro Local: GO-070, no Setor Santos Dumont Histórico: Natural de Goiás, ele veio para Goiânia quando tinha 16 anos. Morava com sua irmã, Fátima Bastos, e t...