Cidades Sauly Araújo Andrade

26 anos

Vítima Nome: Sauly Araújo Andrade Idade: 26 anos Profissão: ajudante de serralheiro Estado civil: solteiro Filhos: nenhum Formação: cursando 5º período de Farmácia O acidente Dia do acidente: 30 de março de 2018 Horário: 11h30 Tipo de ocorrência: Choque moto x carro Local: Avenida Independência, esquina com a Rua 200, no Setor Vila Nova...