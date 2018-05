Cidades Rogério Alves Vieira

Vítima Nome: Rogério Alves Vieira Idade: 37 anos Profissão: auxiliar de serviços gerais Estado civil: casado Filhos: 1, de 17 anos Formação: fundamental O acidente Dia do acidente: 6 de janeiro de 2018 Horário: 22h Tipo de ocorrência: Choque carro x bicicleta Local: Marginal Botafogo com a Avenida Goiás Norte, no...