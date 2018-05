Cidades Raimunda Nonata dos Santos

74 anos

Vítima Nome: Raimunda Nonata dos Santos Idade: 74 anos Profissão: do lar e catadora Estado civil: Divorciada Filhos: sete O acidente Dia do acidente: 29 de janeiro de 2018 Horário: 9h20 Tipo de ocorrência: Choque pedestre x carro Local: Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara Histórico: Raimunda é nascida em Fronteira (PI) e veio pa...