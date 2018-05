Cidades Famílias falam de sonhos e trajetória de 42 pessoas que morreram neste ano em acidentes de trânsito De janeiro até o dia 3 de maio deste ano, Goiânia registrou 64 ocorrências de mortes em situações que demonstram o poder de destruição de instantes de imprudência ou de falta de atenção. O POPULAR teve acesso a 59 ocorrências e mostra quem são as pessoas que perderam a vida nas vias da cidade

Como fazia de segunda à sexta há mais de dois anos, o ajudante de serralheiro Sauly Araújo Andrade, de 26 anos, deixou sua casa em uma moto, uma Honda CG 150, ano 2011, no Jardim Novo Mundo, e rumou para o curso de Enfermagem em uma faculdade particular no Setor Norte Ferroviário. Uma distância de 6 quilômetros. O sinal estava aberto para ele na Avenida Independência, ...