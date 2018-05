Cidades Denilson Silva Brito

20 anos

Vítima Nome: Denilson Silva Brito Idade: 20 anos Profissão: garçom Estado Civil: solteiro Filhos: não tinha filhos Formação: ensino médio incompleto O acidente Dia do acidente: 15 de abril de 2018 Horário: 5h30 Tipo de ocorrência: Choque carro x pedestre Local: BR-153, antes do Rio Meia Ponte, no sentido Goiâ...