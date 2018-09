Cidades Maiani continua em estado gravíssimo na UTI do Hugo, em Goiânia Jovem de 21 anos foi baleada ao lado do filho de 1 ano e 10 meses em Aparecida. Em depoimento, pai disse que ela fugia para Mato Grosso

A jovem Maiani Silva Souza, de 21 anos, que foi baleada na cabeça no último dia 9 de setembro, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, continuava no começo da noite desta sexta-feira (14) em estado gravíssimo, segundo o Hospital de Urgência de Goiânia. Ela está sedada e entubada em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Na quinta-feira, o pai dela foi ouvid...