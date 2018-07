Em tempos de tablets, celulares e outros eletrônicos como principais atividades de lazer e passatempo, um divertimento tradicional rouba a atenção e atrai olhares iluminados de crianças e adultos. Um circo com palhaços, malabaristas e trapezistas instalado na região Norte de Goiânia tem experimentado sessões cheias, algumas com ingressos esgotados, de pessoas que buscam algum entretenimento para as férias. E quem se atreveu nessa programação não se arrependeu.

O casal Lucas José de Souza, de 40 anos, e Analice Campos de Souza, de 38, levou os dois filhos e os três sobrinhos numa sessão durante a última semana. Chegaram cedo, e garantiram os ingressos para o espetáculo que só começava uma hora e meia depois. “A gente chegou cedo com medo de não conseguir ingresso, mas também queria que os meninos vivessem mais de perto e com tempo todo esse clima de fila, comprar pipoca, procurar assento. Queremos criar uma memória afetiva real na vida deles”, diz Analice.

A aposentada Lílian Caetano Silva, de 70, chegou pouco antes do horário marcado para o início do espetáculo. “Sempre gostei de circo, é um lazer tão puro, tão agradável. É uma fórmula simples de entretenimento. É uma pena termos tão poucos circos bons em nossa cidade”, lamenta. Ela destaca que sua expectativa é sempre o palhaço. “Não é uma coisa só de criança. Eu adoro ver como eles conseguem fazer rir sem extrapolar o limite, sem usar a sexualidade, sem usar palavrões”, ressalta.

O palhaço no circo instalado no estacionamento do Shopping Passeio das Águas é uma atração à parte. Aos 29 anos, o chileno Francisco Espinoza dá vida ao “Palhaço Manzanita” quando veste a camiseta listrada e o conjunto de veludo azul, com direito a um chapéu divertido. Aquele tradicional nariz vermelho, no caso de Manzanita, deu lugar a uma brilhante ponta prateada. A maquiagem também foi simplificada intencionalmente para se aproximar ainda mais do público.

Espinoza diz que a escolha do figurino mais “simples” foi justamente para que as crianças, e até alguns adultos, deixassem o medo de lado. “Tem gente de toda idade que ainda tem um receio do palhaço. Ter uma imagem mais simples me deixou mais perto do público.”. O palhaço, que começou a vida no circo incentivado pelo pai, que tocava na banda circense, já tem 15 anos de carreira. Mas até chegar ao papel do palhaço ele tocou instrumentos, fez malabares e andou de monociclo.

Carreira

Espinoza atua há sete meses como convidado do Maximus, mas já atuou em outros circos nos sete anos em que está viajando pelo solo brasileiro. Ele tem mais de 15 apresentações planejadas, mas muitas delas surgem do improviso. “Eu adoro ver as pessoas sorrirem, gosto do retorno do público. Tenho um carinho muito grande pelo público brasileiro e não penso em retornar para o Chile por enquanto”, destaca. Mas para matar a saudade da mãe, pretende trazê-la para solo brasileiro no próximo ano. Até lá, ele deseja continuar entretendo as pessoas que ainda reconhecem as atrações do circo como uma arte encantadora e agradável.

Contorcionista quer manter tradição

Depois de escolher o contorcionismo como a arte para se apresentar no picadeiro do circo administrado por seu pai, Natalia Ribas, de 18 anos, planeja seguir os passos da família e continuar na vida circense. Diferente de muitos jovens que pensam em prestar concursos ou concluírem cursos tradicionais como Medicina e Direito, ela quer manter a tradição do circo.

Mesmo jovem, ela já assume muitas responsabilidades da administração e divide com os pais a gestão das duas unidades do circo que mantém cerca de 60 funcionários em cada uma. Ela se lembra que não foi fácil conciliar estudos até o ensino médio com as viagens da trupe, mas garante ser possível.

Ela diz que as cidades costumam ser receptivas com as crianças que ainda estão em fase escolar. “Geralmente elas são matriculadas na rede de ensino da cidade pelo período em que ficamos, mas se for necessário, nós contratamos professores particulares para que não haja perda no aprendizado”, explica.

Por ter crescido no circo, Natalia não conhece outra realidade. Para ela morar em um motorhome e “viver” em sete ou oito cidades por ano é normal, como a cena do espaço atrás das lonas, onde as “casas” dos artistas estão estacionadas. Ali, a impressão é de uma vila comum. Alguns cachorros latindo, roupas estendidas no varal e crianças brincando, enquanto homens e mulheres passam de um lado para o outro organizando a atração de logo mais a noite.

Com o passar do tempo, o cheiro da pipoca começa a tomar conta do ar, as luzes e letreiros luminosos se acendem, as filas na bilheteria começam a se formar. Do lado de dentro, as maquiagens começam a ser feitas, roupas e acessórios já colocados e está tudo pronto para mais um espetáculo para o respeitável público.

Artistas são multifuncionais

Para quem está do lado de fora, a vida no circo pode parecer cheia de encantos. Mas para os que estão lá e trabalham para entreter o público, a definição é de um trabalho comum, com regras, horários e busca de resultados que se resume em agradar o público e encher a casa sempre que possível. A rotina do circo geralmente gira em torno das apresentações artísticas, mas tem gente pra fazer de tudo. Tem quem fica responsável pela limpeza, outros pelo preparo dos lanches que serão vendidos e os artistas, que se preparam, se vestem e maquiam para estarem prontos diante do público. Mas também tem os que fazem muitas dessas atividades, uma de cada vez.

No circo, a mesma pessoa que vendia brinquedos luminosos na entrada do circo era a mesma que auxiliava um dos artistas no picadeiro. Outro vendia pastéis no meio da plateia antes do espetáculo começar e, em instantes, fazia piruetas e malabarismos no meio do palco.