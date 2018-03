Mês de fevereiro registra maior volume de chuva dos últimos cinco anos

O último mês de fevereiro registrou um volume de 270mm de chuva, número recorde nos últimos cinco anos. As informações são do Sistema de Meteorologia do Estado de Goiás (Simehgo). Entretanto, março traz uma perspectiva de redução de até 40% no nível das chuvas registradas pela climatologia neste mesmo período.

O Simego detalha que em fevereiro houve aumento de até 30% de chuvas além do esperado em algumas regiões da capital, o que foi o caso da área Leste do município. Já no Centro, o aumento foi de 22%.

Entretanto, embora o volume seja maior, essas chuvas nem sempre representam benefícios para as cidades. O Gerente de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás (SED), André de Oliveira Amorim, explica que, nestes casos, o aumento quantitativo não representa melhorias qualitativas. “Em apenas um dia de chuva no mês de fevereiro nós registramos um volume de 101mm, equivalente a quase metade do esperado para o mês todo”, comenta. O porcentual esperado para fevereiro foi de 213mm. Contudo, o registrado foi 270mm.

“Nesse caso em específico, causou muito mais estrago do que benefícios, porque quase não houve chuva até o dia 20 e depois pancadas muito fortes em um único dia”, esclarece André. “E nós sabemos que Goiânia não tem estrutura para esse volume de água. Passou de 25mm, a probabilidade é alagar”, declara. “E não podemos esperar que esse volume acima da média resolva os problemas da cidade. É preciso que haja uma distribuição equilibrada nas chuvas”, explica. Ele justifica a preocupação indicando que, com a transição para o período de seca, março pode chegar a registrar 40% de diminuição deste volume. O esperado é de 209mm com variações. “Ou seja, é preciso mais que um mês para recuperar o déficit dos últimos anos”.

André esclarece também que nos últimos cinco anos, além do mês de fevereiro de 2018 ter registrado aumento no porcentual de chuva, este foi o primeiro ano em que o nível de água atingiu o esperado pela meteorologia. “Desde de 2013, nós estamos registrando déficit no nível de chuvas em fevereiro. Esse ano, além de alcançar o esperado, ultrapassou”, comenta.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tempestades em Goiânia estão mais fortes. O mês de janeiro de 2018 foi o que registrou menor volume de chuvas entre os últimos cinco apurados (193,6 milímetros). No entanto, concentrou o segundo maior volume de água em um só dia, 78mm – no dia 29, quando caiu 40% (78,1 mm) do volume de água esperado para o mês em apenas duas horas - o que ocasionou na morte de um motociclista no Setor Pedro Ludovico, que foi levado pelas águas. Logo, tanto para janeiro quanto fevereiro, o comparativo demonstra que o número de dias com precipitação diminuiu, mas tempestades estão mais fortes. (Fabiana Sousa é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)