Vida Urbana Médium João de Deus afirma ter disfunção erétil por causa do tratamento contra o câncer Declaração foi dada durante depoimento ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO)

O médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, disse nesta quarta-feira (26) em depoimento ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que sofre de disfunção erétil por causa do câncer que ele teve no estômago, contestando parte dos relatos das supostas vítimas de assédio sexual, segundo um dos advogados que fazem sua defesa, Alex Neder. “O João teve um process...