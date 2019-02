Vida Urbana Médicos, psicólogos e clínicas devem renovar credenciamento através do portal do Detran Goiás Goiás conta com com quase 300 clínicas, 533 médicos e 835 psicólogos credenciados

Os médicos, psicólogos e as clínicas devem renovar o credenciamento a partir de 11 de fevereiro (segunda-feira), através do portal do Detran-GO, e não mais pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Para facilitar a compreensão das etapas do processo, confira abaixo os vídeos tutoriais que explicam o passo a passo para os permissionários. O gerente de credenciament...