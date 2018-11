Cidades Médicos migram e deixam vagas abertas em Goiás Dos 202 profissionais selecionados para preencher espaços desocupados por cubanos em programa federal, 126 já atuam na rede pública. No mínimo 68 deles terão de abandonar cargos

Pelo menos 62% dos 202 profissionais selecionados pelo Ministério da Saúde para preencher as vagas dos cubanos em Goiás do programa Mais Médicos já possuem algum vínculo com o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 33,6% atuam no Estratégia Saúde da Família (ESF) pelas prefeituras e terão que se desligar do cargo para assumir a vaga no programa. Apenas 70 profissionai...