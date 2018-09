Cidades Médicos fizeram denúncia ao sindicato da categoria sobre desabastecimento no Hugo Profissionais relatam falta de insumos básicos que estariam prejudicando trabalho

O secretário de comunicação do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego), o médico Rafael Cardoso Martinez, esteve nesta sexta-feira (21) à tarde no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e explicou que os médicos denunciaram ao sindicato a falta de medicamentos e insumos necessários para a atividade hospitalar. “Sempre está faltando algum tipo de insumo neces...