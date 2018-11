Cidades Médicos cubanos começam a se desligar nesta terça-feira (20) Conforme o cronograma divulgado pela OPAS, mais de 8 mil profissionais devem deixar o País até o dia 12 de dezembro

Profissionais cubanos começam a se desligar nesta terça-feira (20) do programa Mais Médicos. O presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Junqueira, informou à reportagem que em várias cidades do País profissionais comunicaram que trabalham apenas até o fim do dia, encerrando a colaboração. A decisão teria partido do governo c...