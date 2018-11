Cidades Médicos cubanos começam a ir embora de Goiás Primeiros a deixarem o País voltaram para Cuba em voos na quinta-feira. Estão previstas mais quatro viagens até sábado. Estado tinha 198 profissionais cubanos

Alguns dos médicos cubanos que vinham atendendo em Goiás dentro do programa Mais Médicos embarcaram ontem, em Brasília, no primeiro voo de retorno ao seu país. O cronograma de saída dos 8,3 mil profissionais foi acertado no início da semana entre os governos do Brasil, de Cuba e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), responsável pela coordenação do programa. A ...