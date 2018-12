Cidades Médicos aprovam usar Whatsapp no relacionamento com paciente Pesquisa mostra que 42% das conversas é sobre dúvidas entre consultas

Pesquisa feita com médicos aponta que 85,02% aprovam o uso do Whatsapp e outros aplicativos de mensagem instantânea no relacionamento com seus pacientes. O estudo sobre o uso de novas tecnologias na medicina, apresentado hoje (4) em São Paulo, foi encomendado pela Associação Paulista de Medicina e pela Global Summit Telemedicine & Digital Health. A pesquisa foi fe...