Cidades Médico suspeito de importunação sexual contra paciente é solto em Goiânia Profissional foi preso na manhã desta segunda-feira (15), após mulher procurar a Polícia Civil para denunciar o ocorrido. Homem responderá em liberdade

O médico suspeito de importunação sexual contra uma paciente em uma unidade de saúde do Bairro Goiá, na Região Oeste de Goiânia, foi solto no início da tarde desta terça-feira (16), após passar por audiência de custódia, que ocorreu no Fórum Criminal, em Goiânia. O juiz Rogério Carvalho, da 8ª Vara Criminal de Goiânia, estabeleu fiança de R$ 5.754 e, a partir de agora, o...