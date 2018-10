Cidades Médico suspeito de importunação sexual é posto em liberdade e afastado do Cais, em Goiânia Homem que teria se esfregado em paciente durante consulta, passou por audiência de custódia e pagou fiança no valor de seis salários mínimos

O médico suspeito de importunar sexualmente uma paciente no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais), do Setor Bairro Goiá, em Goiânia, foi solto na tarde de terça-feira (16) após passar por audiência de custódia. O juiz responsável pela 8ª Vara Criminal de Goiânia, Rogério Carvalho, decidiu pela liberdade provisória do suspeito mediante pagamento de fiança no valor...