Cidades Médico suspeito de assediar servidores pede exoneração do TJ-GO Ricardo Sandre é teria feito práticas inadequadas enquanto atuava como diretor do Centro de Saúde do Tribunal, que não se posicionou

O médico Ricardo Paes Sandre pediu exoneração do cargo de diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que exercia desde 2013, na última quarta-feira (15). O ato ocorreu depois do inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), na semana passada. Ao fim da investigação, o profissional pode responder por ato de impr...