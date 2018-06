Cidades Médico responderá na Justiça por crimes da ditadura militar Como se trata de crime contra a humanidade, mesmo tendo sido cometido em 1970, não prescreve e não é passível de anistia

Após 47 anos, o médico general reformado do Exército Ricardo Agnese Fayad, de 77 anos, terá de responder na Justiça pelos crimes de tortura cometidos na época da ditadura militar no Brasil. Ele já perdeu o direito ao exercício profissional ao ter o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio. A 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro aceitou na seg...