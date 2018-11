Cidades Médico que teria deformado rosto de quatro pacientes em Goiânia é investigado pela polícia Após os procedimentos estéticos feitos com Wesley Murakami, clientes ficaram com a aparência completamente deformada. Caso é apurado pelo 4º DP

A Polícia Civil recebeu quatro denúncias contra o médico Wesley Murakami, que atuava como cirurgião plástico em Goiânia. Os pacientes relatam que, após os procedimentos feitos com o profissional, ficaram com a aparência completamente deformada. Murakami mantém uma clínica no Setor Oeste, mesmo sem ter nenhuma especialidade médica registrada no Conselho Regional de Medicina d...