Cidades Médico investigado por assédio em Goiânia quer afastar promotores Ricardo Paes Sandre entrou com pedido de liminar contra servidores do Ministério Público responsáveis por apuração contra ele

O médico ginecologista Ricardo Paes Sandre, investigado por suspeita de praticar os crimes de assédio moral e sexual e abuso de poder, quer afastar os promotores responsáveis por investigá-lo. Seis médicas, uma enfermeira e uma psicóloga dizem ter sido vítimas do profissional enquanto ele era diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Um inquérito pa...