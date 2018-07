Cidades Médico foragido tem pedido de habeas corpus negado pelo TJ do Rio Pedido também foi negado para a mãe do profissional conhecido como 'doutor bumbum', Maria de Fátima Barros. Ambos são investigados pela morte da bancária Lilian Calixto, submetida a uma cirurgia estética

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou o pedido de habeas corpus de Denis Cesar Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, e de sua mãe, Maria de Fátima Barros. Ambos são investigados pela morte da bancária Lilian Calixto, submetida a um procedimento cirúrgico estético no apartamento do médico. Em nota, o TJ afirmou que o médico e a mãe fugira...