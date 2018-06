Cidades Médico e Estado são condenados a pagar indenização por compressa esquecida dentro de paciente O homem descobriu o corpo estranho após sentir fortes dores e passar por tomografia

Um lavrador do município de Araguaína, norte do Estado, será indenizado em R$ 20 mil pelo governo do Estado e por um médico que deixou uma compressa cirúrgica, após cirurgia no abdômen do homem, no Hospital Regional do município. Segundo a decisão, proferida pelo juiz Roniclay Alves De Morais, nesta terça-feira, 26, o lavrador havia sido atingido por uma arma de fogo e...