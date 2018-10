Cidades Médico do Exército encontrado morto na Chapada dos Veadeiros é enterrado em Tocantins Corpo foi encontrado próximo de uma cachoeira

O corpo do médico do Exército Gabriel Lima, de 29 anos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (16), em Augustinópolis, na região Norte do Tocantins. O velório ocorreu durante toda a segunda-feira (15), na Câmara de Vereadores do município. O cadáver do jovem foi encontrado próximo de uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no último sábado (13). O corpo estava em uma estrada vicina...