Cidades Médico é preso após manter família em cárcere privado sob mira de pistola Segundo os policiais, o cardiologista é usuário de drogas e a família estava tentando convencê-lo a buscar ajuda

Um médico foi preso armado ameaçando a família dentro de casa, na madrugada desta sexta-feira (28), em Belo Horizonte. Ao todo, seis armas foram encontradas no apartamento. Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem disparos de armas de fogo vindos do apartamento onde o suspeito mora com a mulher, a mãe e a filha de nove meses. O médico as manteve em cárcere privad...