Vida Urbana Médica do trabalho é 1º vítima confirmada de rompimento da barragem da Vale Marcelle Porto Cangussu trabalhava na Vale desde 2015

A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu é a primeira vítima fatal confirmada da tragédia do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, MG, que aconteceu na última sexta-feira. A informação foi confirmada por telefone pela própria irmã da vítima, Juliane Porto, que estava chorando no momento da ligação. Muito abalada, ela nã...