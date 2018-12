Vida Urbana Mães se conectam em grupos de WhatsApp

A experiência vivenciada pelos pais de crianças que nasceram com microcefalia, especialmente durante o surto de 2016, extrapolou os limites do privado e passou a ser compartilhada em redes de contato, por meio de grupos de WhatsApp. A troca de informações e o auxílio mútuo foi uma forma, inclusive, de acalmar e orientar as mães assustadas com a situação que se apresent...