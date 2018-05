Cidades Mães de vítimas de tragédia em Goiânia vivem horas de angústia Famílias se aglomeravam ao redor do prédio do 7° Batalhão da Polícia Militar e reclamavam de falta de informação. Confirmação de mortes foi feita por lista de chamada

O que se via no Centro de Internação Provisória (CIP), na tarde de sexta-feira (25), após o incêndio que vitimou nove adolescentes e deixou um em estado grave, eram dezenas de mães vivendo momentos de incerteza sobre a vida dos filhos. Na medida em que o CIP divulgava, gradativamente, a confirmação dos óbitos, famílias se aglomeravam ao redor do prédio do 7° Batalhão ...