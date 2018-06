Cidades Mães de vítimas de incêndio no CIP se reúnem com arcebispo em Goiânia Mulheres foram até Dom Washington Cruz em busca de apoio para cobrar investigação

Três mães de adolescentes que foram mortos em um incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP) de Goiânia se reuniram com o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, na manhã desta terça-feira (19), na Cúria Arquidiocesana, no setor Central, para buscar apoio. No dia 25 de maio, dez internos do mesmo alojamento morreram na unidade, que fica dentro do 7˚ Batalhão ...