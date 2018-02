Mãe se torna ré por estupro da filha de 9 anos em Hidrolândia

A mãe suspeita de estuprar a filha de 9 anos em Hidrolândia se tornou ré no processo que investiga o crime. De acordo com Ministério Público Federal (MP-GO), a promotora substituta da 1ª promotoria do município Laura Diva de Macedo e Louredo Teles ofereceu a denúncia contra os pais da criança e a juíza Wilsianne Ferreira Novato acatou. O pai da criança, um vereador da cidade que está preso, também se tornou réu, respondendo por omissão. A magistrada determinou ainda que o processo corra em segredo de Justiça.

O vereador está detido na unidade prisional de Hidrolândia e aguarda o andamento do processo. Consta na investigação que a criança relatou os abusos durante uma aula de educação sexual em outubro do ano passado. Na ocasião, um vídeo foi reproduzido para a classe e menina procurou a orientadora.

No mesmo dia, a orientadora levou o caso para o Conselho Tutelar, que informou a polícia. “A partir daí nós começamos a investigar. Ouvimos diversas pessoas, incluindo a mãe. Acredito que a investigação está praticamente no fim”, afirmou o delegado Diogo Rincon, responsável pelo caso.

A vítima foi submetida a um laudo psicológico que constatou transtornos psicológicos. “A menina está devastada. Ficou traumatizada com os atos. Com base na investigação, acreditamos que os abusos se sucederam por pelo menos dois anos”, disse.