Cidades Mãe policial reage a assalto na porta de escola e mata ladrão A mulher, que é mãe de um dos alunos, não teve o nome divulgado

Uma policial militar de folga baleou um ladrão, no momento em que tentava fazer um arrastão em um grupo de pais, na entrada de uma escola particular no Jardim dos Ipês, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na manhã deste sábado e a mulher, que é mãe de um dos alunos, não teve o nome divulgado. O bandido levou tiros na perna e no peito e morreu. Até o fim ...