Cidades Mãe morre após saber que filho PM foi assassinado a tiros O homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O sargento Douglas Fontes Caluete, lotado no 15º BPM (Caxias), foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 7, durante uma tentativa de assalto no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense. Ele é o 54º policial militar morto no Estado do Rio de Janeiro somente em 2018. Segundo informações da Polícia Militar, Caluete, de 35 anos,...