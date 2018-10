Cidades Mãe 'fantasia' filho de escravo para festa de Halloween e MP abre inquérito para acompanhar o caso Os amigos da mãe da criança se divertiram com a ideia: “Você é um ícone”

Atualizada às 13h38 Na última segunda-feira (29), uma mãe “fantasiou” o filho de escravo para participar da festa de Halloween em uma escola particular de Natal, no Rio Grande do Norte. "Abrasileirar esse negócio", disse a mulher na legenda das fotos do filho. Ministério Público instaurou inquérito para apurar o caso. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais,...