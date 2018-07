Cidades Mãe fala sobre sentimentos pela morte do filho, que foi vítima fatal em um latrocínio Um dos acusados usava uma tornozeleira, o que revoltou ainda mais a família

A vendedora Wania Gouveia Santos Rodrigues, 53 anos, tenta buscar nas roupas, nos sapatos, nas fotografias de criança e no cheiro do quarto o filho que a violência tirou dela. Perambula pela casa e mostra cada trajeto percorrido por ele. Conta detalhes do comportamento amoroso que Renan Gouveia Rodrigues, 23 anos, sempre dispensou à família. “Está um silêncio!. Tudo muito vazi...