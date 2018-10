Cidades Mãe entrega garoto suspeito de matar motorista de aplicativo em Aparecida de Goiânia Adolescente de 16 anos confessou ter praticado o ato para usar o carro e fazer roubos. Kléber Siqueira Chaves foi morto com pedradas na cabeça

Um adolescente de 16 anos confessou ter matado o motorista de aplicativo, Kléber Siqueira Chaves, de 41, na madrugada do último sábado, em Aparecida de Goiânia. O corpo de Kléber foi encontrado pela manhã na Rua JI 84, no Jardim dos Ipês. Horas antes, o carro que ele alugava para trabalhar, um Renault Sandero, foi localizado abandonado em uma via do Jardim das Esmeraldas,...