Mãe e filho morrem em desabamento de mina no interior de Minas Gerais

Mãe e filho foram soterrados na tarde de quinta-feira, 5, devido ao desabamento de uma mina desativada no município de Medina (MG), na região do Vale do Jequitinhonha. Ambos morreram no local, em uma fazenda, enquanto o marido e outro filho sofreram ferimentos leves. A suspeita é de que a família entrou na caverna em busca de pedras preciosas e começou a escavar o...