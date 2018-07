Cidades Mãe e filho morrem durante tiroteio em rodoviária no Centro de Brasília Troca de tiros ocorreu na Rodoviária do Entorno, em plena luz do dia e mais uma pessoa da mesma família também foi atingida

Em plena luz do dia, mãe e filho morreram baleados durante um tiroteio, na tarde desta quarta-feira (4), no Centro de Brasília. A troca de tiros ocorreu por volta das 15h na Rodoviária do Entorno, que fica ao lado da Rodoviária do Plano Piloto e perto do Museu Nacional da República, e teria sido motivada por uma disputa pela clientela no terminal. As vítimas foram ...