Cidades Mãe e filha brasileiras morrem ao cair do 21º andar de prédio em Punta del Este A previsão é de que os corpos sejam liberados pelas autoridades uruguaias nesta sexta-feira (27)

Uma mulher de 44 anos e sua filha, de quatro, morreram após caírem do 21º andar edifício Torre Lobos, na Playa Brava, em Punta del Este, Uruguai. O caso ocorreu na noite de terça-feira, dia 24. As vítimas foram identificadas como Luciane Tessmann Osvaldt e a filha Laura. Elas eram de Camaquã, município situado na Rio Grande do Sul. Informações preliminares do Dep...