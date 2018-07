Cidades Mãe e esposa de detentos do semiaberto são presas por apresentarem atestados médicos falsos Diretoria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia desconfiou dos documentos apresentados

Duas mulheres foram presas em flagrante nesta semana suspeitas de apresentarem atestado médico falso para justificar as faltas de dois detentos do regime semiaberto. Elas são mãe e esposa de dois homens que cumprem penas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as mulheres foram presas depois...